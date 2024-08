Lutto nel mondo del calcio | morto il figlio di Serginho

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ildelè stato scosso da una terribile notizia: la morte di Diego,di, ex terzino sinistro del Milan. Diego, appena ventenne, è scomparso in circostanze non ancora chiarite, lasciando un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia e nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano., noto per la sua carriera di successo con la maglia rossonera, sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita. La perdita di unè una tragedia indescrivibile, e il dolore è stato palpabile nelle parole di cordoglio espresse da amici, colleghi e tifosi., foto Instagram – VelvetMagLe reazioni deldelSubito dopo l’annuncio della scomparsa di Diego, ildelsi è stretto intorno ae alla sua famiglia.