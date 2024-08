Ingiusto Lo sfogo di Trump con l' amico | cosa lo spaventa davvero

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) «Èche ho battuto Joe Biden e ora devono battere anche lei». Sono queste le parole con cui Donaldsi è sfogato nei giorni scorsi con un, esprimendo un chiaro nervosismo, e preoccupazione, per la discesa in campo di Kamala Harris che, in poche settimane, ha stravolto una partita che lui e i repubblicani consideravano chiusa e vinta. Meno di un mese fa, sopravvissuto al tentato assassinio il 13 luglio, aveva ottenuto alla convention repubblicana il solido ed entusiasta sostegno del partito, aveva azzoppato molti dei procedimenti giudiziari a suo carico, e volava nei sondaggi di fronte di fronte al sempre più debole e in difficoltà Biden.