Dal rischio di perdere l’occhio alla presenza a Parigi 2024 | Sotero debutta nelle gare di pentathlon moderno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Proprio come accaduto a Gianmarco Tamberi, anche ladi un’altra atleta italiana alle Olimpiadi diera in fortea causa di guai fisici. Si tratta di Alice, che debutterà giovedì 8 agostodel, frenata negli ultimi da una grave infezione oculare che rischiava addirittura di causarle la perdita delsinistro. Ad aiutarla a guarire è stato un collirio sviluppato da SIFI, un’azienda catanese. “Aver sostenuto un’atleta che rischiava di non partecipare alle Olimpiadi ci rende molto orgogliosi. La tempistica è stata essenziale: non avrebbe potuto aspettare settembre – ha raccontato ai microfoni di Italpress Fabrizio Chines, presidente e ad di SIFI – Siamo felici di aver consentito a un’azzurra di partecipare ai Giochi Olimpici, senza sprecare i tanti sacrifici fatti per arrivarci. Faremo tutti il tifo per lei“.