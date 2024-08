Carlo Tacchini sulla gara d’argento | Sapevamo di essere forti Ci siamo riscattati dopo il Mondiale dell’anno scorso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un meraviglioso argento vinto in rimonta.e Gabriele Casadei si prendono una medaglia esaltante alle Olimpiadi di Parigi 2024, nelladi C2 500 metri al maschile. Con il tempo di 1:41.08, l’imbarcazione azzurra è riuscita a rimontare, nella seconda parte di, praticamente tutto il campo partecipanti allache assegnava le medaglie, ad eccezione di una Cina imprendibile, sverniciando sul traguardo il duo spagnolo, che alla fine si è dovuta accontentare del bronzo. Intervistato da Adnkronosaver ricevuto l’argento, sul podio a Cinque Cerchi,ha detto: “die in grado di lottare per il podio maanche che c’erano altri 6-7 equipaggi al nostro livello per questo la medaglia è stata abbastanza inaspettata, oltre che una grandissima soddisfazione.