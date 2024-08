CALCIOMERCATO Per rinforzare la mediana si pensa ad Abildgaard Si lavora col Como per un prestito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ciò che si temeva per Esteves si è rivelato anche peggio del previsto. Il calciatore, operatosi ieri nella clinica del dottor Lempainen all’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), dovrà stare fuori molto a lungo. Il bollettino ufficiale parla di "lesione completa del tendine rotuleo del ginocchio sinistroa". Una vera mazzata. "Il percorso riabilitativo inizierà non appena possibile - conclude la società, che rivela anche le tempistiche -. La prognosi stimata prevede il ritorno all’attività in circa 9 mesi". Di fatto la stagione di Esteves è terminata prima ancora di cominciare. Si cercherà ora assiduamente un rinforzo sul mercato, anche se il suo potenziale sostituto non è ancora stato trovato. Intanto potrebbero essere due i danesi ad approdare in nerazzurro. I nerazzurri tornano in affari colper cercare di accaparrarsi un altro giocatore.