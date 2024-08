The Umbrella Academy – Stagione 3 recap | cosa ricordare prima della stagione 4

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 7 agosto 2024) The3,4 La linea temporale finale di Thesta per essere avviata. Con la quarta e ultimain onda su Netflix l’8 agosto 2024, i fratelli Hargreeves si trovano di fronte a un’altra apocalisse. Dopo lo sconvolgente cliffhangerterza, i fan sono rimasti sconcertati dalle domande senza risposta. In più, solo in base al trailer4, sembra che uno degli Hargreeve possa avere la chiave per aggiustare la linea temporale, rendendo la posta in gioco di questapiù alta che mai. Basata sulla serie a fumetti di Gerard Way, Thesegue una super-famiglia meravigliosamente disfunzionale e lontana dai soliti tropi eroi. Nel 1989, quarantatré bambini dotati di superpoteri sono nati all’improvviso in tutto il mondo.