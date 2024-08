The Last Disturbance of Madeline Hynde cresce il cast del nuovo thriller di Kenneth Branagh

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 7 agosto 2024) TheofildeldiIl mistero che avvolge ilfilm di, Theof, diventa ogni giorno più chiaro. Secondo Deadline, un altroha ufficialmente firmato per partecipare alpsicologico. Patricia Arquette, Michael Sheen, Tom Bateman, Vicky McClure, Michael Balogun e Kristina Tonteri-Young si sono aggiunti al. Essi si aggiungono alla già annunciata Jodie Comer (The Bikeriders). Secondo Deadline, ilfilm diè finanziato in modo indipendente. Si tratta di unpsicologico contemporaneo, ma i dettagli non sono stati resi noti.si riunisce ai suoi produttori di Belfast Tamar Thomas, Laura Berwick e Becca Kovacik, oltre che a Matthew Jenkins, Ashley Fox e Johnny Pariseau.