Sequestrati 30 mila capi falso made in Italy a Pavia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - La Gdf diha sequestrato circa 30d'abbigliamento falsamente etichettati 'in', di fatto prodotti e importati dall'India e dalla Cina. L'operazione è stata svolta nei confronti di un grande magazzino nella Lomellina, in cui finanzieri non hanno potuto che accertare l'irregolarità di pressoché tutti iin vendita. Durante la perquisizione, oltre all'ingente materiale immesso in vendita e sottoposto a sequestro, sono stati rinvenuti diversi scatoloni contenenti oltre 250cartellini riportanti la falsa indicazione 'in', pronti per essere apposti su altrie perfezionare cosi ulteriori illeciti confezionamenti. Inoltre, sono statioltre 100giocattoli potenzialmente pericolosi, in quanto privi del marchio CE.