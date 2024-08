Senigallia grandi racchette Un memorial eccellente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Asi torna a parlare di tennis, un tennis di alto livello grazie aI Torneo Open Città di"Claudio Brunetti", divenuto quest’anno tappa di prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Per tanti anni la spiaggia di velluto è stata un punto di riferimento del movimento tennistico nazionale: indimenticabili le sfide nell’impianto del Ponterosso. La più significativa andò in scena l’8 agosto del 1971 quando un giovanissimo Adriano Panatta, battendo l’australiano Martin Mulligan, si aggiudicò il primo successo italiano nella storia dei tornei Open. Fasti di un’epoca gloriosa per la città, maha potenziale e voglia di tornare a splendere. Per farsi un’idea basta pensare che, sotto l’attenta regia dei maestri del Circolo Vivere Verde, si allenano tutto l’anno circa 150 ragazzi ed oltre 40 sono agonisti.