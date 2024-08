Olimpiadi Parigi 2024 Day 12 Diretta Gare Mercoledi 7 Agosto Discovery+ Eurosport e Rai2

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Mercoledì 7) è il grande giorno: Tamberi esordirà nel salto in alto insieme a Sottile. "Gimbo" sarà in pedana nonostante il malore (colica renale) accusato poco prima della partenza per. Nell'atleticaggeranno anche la squadra italiana di maratona di marcia a staffetta mista con gli olimpionici Stano e Palmisano, Dallavalle, Diaz Hernandez e Ihemeje nel salto triplo, Tortu e Desalu nei 200m e Bruni e Molinarolo nell'asta. In semifinale anche Sibilio nei 400m ostacoli e Simonelli nei 110m, mentre Del Buono, Cavalli e Vissa saranno impegnate nei ripescaggi 1500m. Debutto anche per Dell'Aquila e Matonti nel taekwondo, così come per Fanali nel golf, per Tacchini e Craciun nella canoa sprint e per Mazzara e Sorgente nello skateboard. Continuano ledi vela kite con Pescetto e Pianosi.