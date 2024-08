I migliori ruoli di Jason Statham

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Quando si parla di icone del cinema action contemporaneo, non si possono non citare i tanti film di. Se le missioni impossibili sono affidate a Tom Cruise, quelle impensabili passano direttamente nelle mani dell'attore britannico e di “The Rock”. A scovarlo è stato Guy Ritchie con Snatch - Lo strappo. Era il 2000. Poi, sono arrivati i vari Transporter, i franchise di Fast & Furious e dei Mercenari (un action man come lui non poteva mancare nel gruppo di campioni dell’azione di oggi e di ieri riuniti da Sylvester Stallone). La lista dei film in cui si è dato da fare con scontri corpo a corpo, armi di ogni tipo e dimensione, corse e inseguimenti in auto (o altro) è davvero lunga e vanta, per chiudere la nostra selezione in bellezza, anche un film in cui è cacciatore di megalodonti (squali antichi e king size).