Gilmour il Brighton vuole 20 milioni bonus compresi mentre il Napoli vorrebbe restare sui 15

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildeve ancora sistemare il suo centrocampo. Diverse le pista ancora aperte sul mercato tra cui Brescianini e, di loro ha parlato su X il giornalista Matteo Moretto, che ha scritto: “e Frosinone sono ai dettagli finali per Marco Brescianini. Ancora leggera distanza per Billy. Ilchiede una cifra intorno ai 20M€ilsui 15M€ totali. La trattativa prosegue con fiducia. Fondamentali le partenze di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste per sbloccare il doppio affare in entrata”e Frosinone sono ai dettagli finali per Marco Brescianini. Ancora leggera distanza per Billy. Ilchiede una cifra intorno ai 20M€ilsui 15M€ totali. La trattativa prosegue con fiducia.