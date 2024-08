Ferragosto sotto le stelle con Isabella Del Fagio ed Emanuele Tedaldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Torna il per il 30esimo anno ’le’, il capodanno estivo della città di Faenza con una serata a offerta libera il 14 agosto in piazza della Libertà dalle 21. Ad aprire la serata due giovani talenti musicali del territorio: la cantautriceDel(foto), vincitrice del premio Emergentiledi Lucio 2024 dedicato a Lucio Dalla, ed, vincitore del Pavone d’Oro 2022 e attuale cantante dei Santa Balera, l’orchestra della Gen Z del Liscio. In programma l’esibizione di Gaetano Barbarito insieme a Raffaele Montanari, lo storico chitarrista di Cesare Cremonini Andrea Morelli, Vittorio Bonetti al pianoforte e Daniele Cicognani, batterista di numerose band faentine. Super ospiti della serata saranno Le Ombre. Si alterneranno interventi in dialetto dello scrittore e poeta Alfonso Nadiani.