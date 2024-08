Due furti in chiesa in pochi giorni Rubati candelabri e monete

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Chiese prese di mira dai ladri a caccia di soldi facili. Oltre al furto, si fanno i conti anche con i danni. L’ultimo raid è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì alladi Sant’Antonio. I malviventi si sono impossessati di un candelabro e della cassetta delle offerte, vero obiettivo dei ladruncoli. "Il peso del candelabro deve averli convinti di un bottino sostanzioso anche nel box delle donazioni – spiega amareggiato don Angelo Lanzeni –. In realtà, è il candelabro che ha un valore notevole, mentre la cassetta con le pocheera stata svuotate domenica sera". I ladri si sono introdotti insfondando una porta che la collega alla scuola materna confinante. "Abbiamo sperato che lo abbandonassero li in zona, ma non è stato trovato", confessa don Angelo. Analogo furto è avvenuto la scorsa settimana nella chiesetta all’interno dell’ospedale.