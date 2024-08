Droni per controllare se ci sono i proprietari in casa attenzione alla nuova tecnica dei ladri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Viareggio, 7 agosto 2024 – Nel primo film della saga Mission: Impossible , quando Ethan Hunt deve trafugare i dati contenuti nei computer della Cia, per evitare gli inscalfibili sistemi di protezione della sede centrale dell’agenzia decide di arrivare a Langley in volo, per poi calarsi dal soffitto con una fune. Quasi trent’anni dopo, altri, tutt’altro che cinematografici, hanno imparato ad usare lo spazio aereo per portare a termine i loro propositi criminali. A differenza del superomistico e pettinatissimo personaggio di Tom Cruise, però, i malviventi non arrivano in volo: piuttosto, usano la tecnologia più in voga del momento – i– per verificare la presenza degli inquilini e pedinarne i movimenti.