Bper nel 1 semestre 2024 utile a 7242 miloni con un +28%

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) -ha chiuso il primodell'anno con unnetto pari a 724,2 milioni di euro, in rialzo del 2,8% sul primodel 2023. I ricavi “core” sono aumentati del 7% a 2, 7 miliardi. L'NPE ratio, si attesta al 2,8% lordo (1,3% netto), ci posiziona come best in class del sistema bancario italiano. Sono alcuni dei principali risultati individuali della Banca, consolidati di Gruppo al 30 giugno, approvati dal cda diBanca presieduta da Fabio Cerchiai. Inoltre, il costo del credito annualizzato si attesta a 41 punti base, in riduzione rispetto al dato di fine anno 2023 pari a 48 punti base e il livello di copertura dei crediti deteriorati risulta pari al 53,3%, in aumento rispetto al dato di fine anno scorso (52,5%).