Sequestrato un tablet alle Olimpiadi | scoperto nel momento decisivo della gara

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Prepararsi bene per un'olimpiade è cosa buona e giusta, studiare gli avversari negli sport di squadra è fondamentale. Portarsi dietro unin porta per ricordarsi come calciano i rigoristi avversari non è, invece, lecito. Eppure, è quanto accaduto al portiere di hockeyGran Bretagna, Ollie Payne, al quale è stato confiscato proprio un dispositivo elettronico con tutte le informazioni del caso durante la, poi fatalmente persa ai calci di rigore, contro l'India per 4-2 ai quarti di finale. Di solito, queste informazioni i portieri, anche nel calcio, le affiggono sulle borracce d'acqua o portano dei pizzini di carta ed è tutto ammesso. Nell'hockey, però, c'è un limite a tutto, di sicuro alla tecnologia personale in campo.