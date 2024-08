Parigi 2024 | pallavolo Italia-Serbia 3-0 e azzurre in semifinale**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Parigi, 6 ago. (Adnkronos) – Lafemminile azzurra approda in semifinale alle Olimpiadi di Parigiper la prima volta nella storia dopo le eliminazioni ai quarti di finale del 2004, 2008, 2012 e 2021. Un successo storico, dunque, considerando anche che è la prima volta che le due squadre disono entrambe in semifinale nello stesso torneo. La squadra del ct Julio Velasco si è imposta nettamente nei quarti di finale sulla3-0 (26-24, 25-20, 25-20). Leentrano così in zona medaglie e giovedì affronteranno in semifinale la Turchia, mentre nell’altra semifinale si sfideranno Stati Uniti e Brasile. L'articolo3-0 einCalcioWeb.