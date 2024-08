Milano le università si rifanno il look | dalla Statale alla Bocconi tutti i restyling in corso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Sono arrivate le ruspe a Mind, nel futuro campus della. Che approfitta dell’estate per dare il via ai lavori di riqualificazione energetica del suo quartier generale, forte anche di un nuovo investimento - da oltre 12 milioni di euro - da parte del Ministero dell’. Saranno ricavate altre aree destinate ai servizi per gli studenti grazieristrutturazione di un immobile del Policlinico, in via Francesco Sforza 38, qui il progetto si innesta nell’area di cantiere della metro M4: è previsto il recupero dell’edificio e la ricostruzione della porzione di un fabbricato (per circa 1.118 metri quadri) per realizzare aule, sale studio individuali, aule seminariali e uffici dedicati ai servizi per il diritto allo studio. Inoltre, verranno recuperati spazi pedonali intorno all’edificio e sistemate le aree verdi.