Lecco troppi annegati nelle acque del Lario | Ci vuole un intervento del legislatore

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Raul Victor Javier Hinostroza, il pensionato peruviano di Pegnana Milanese di 68 anni, ripescato dal lago senza vita domenica mattina, è morto per annegamento. Lo ha stabilito l’esame autoptico svolto ieri mattina dal medico legale Giovanni Scola, a cui il magistrato di turno della Procura di Como, Antonio Nalesso, ha dato l’incarico di capire le cause del decesso e la necessità di eventuali ulteriori approfondimenti. Che sono stati invece esclusi. Il medico ha infatti subito appurato che la morte è avvenuta a causa della presenza di acqua nei polmoni, escludendo malori o altre cause: l’uomo si è tuffato in acqua a pochi metri dalla riva, a Valbrona, davanti a diversi testimoni tra cui la moglie e alcuni parenti che stavano passando con lui la giornata la lago.