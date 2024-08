Israele per 007 Usa ci saranno due ondate di attacchi | ecco da parte di chi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Washington, 6 ago. (Adnkronos) - I tempi non sono chiari ma l'intelligence Usa si aspetta "duedi" contro, una lanciata da Hezbollah e l'altra dall'Iran e dalle altre milizie sue alleate nella regione. E' quello che è stato detto al presidente Joe Biden ed alla vice Kamala Harris dal team della sicurezza nazionale che si è riunito ieri sera alla Casa Bianca, secondo quanto rivelato da tre fonti al sito Axios. Non è invece al momento ancora chiaro chi attaccherà per primo e come glisi svilupperanno. Secondo una fonte, la risposta iraniana e di Hezbollah agli omicidi mirati della settimana scorsa a Beirut e Teheran è ancora "work in progress".