Eigirdas Žukauskas esperienza per Dolomiti Energia Trentino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Un acquisto importante che regalerà, certamente, tantaal roster dell’Aquila. Esulta, infatti, coach Paolo Galbiati che si è visto regalare un tassello estremamente interessante in vista della prossima annata di Lega Basket A:ha firmato per un anno con, ala lituana che andrà a rafforzare gli argini di una rosa che dovrà puntare, almeno, per la conquista dei playoff scudetto del campionato che verrà., le parole di coach Paolo Galbiati: “Ha un ottimo tiro da tre punti, ci servirà moltissimo” (Credit foto – pagina Facebook Aquila Basket Trento)“Lacomunica di aver raggiunto un accordo annuale con, ala lituana classe 1992 già più volte coinvolto nel giro della nazionale baltica, con cui è stato protagonista nelle qualificazioni ai mondiali 2023“.