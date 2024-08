Un caffè con Tamberi al Villaggio olimpico | io me lo immagino così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) di Marco Pozzimi sono immaginato l’incontro che avrei potuto avere con Gianmarcoai Giochi Olimpici, dopo aver letto il suo profilo Instagram del 10 e del 16 luglio 2024. Essere alle Olimpiadi è un’esperienza straordinaria. Ora mi trovo nella piazza centrale del, il solo luogo in cui possono accedere gli invitati. Qui, nel grandeaccanto al maxischermo dove vedere le gare, incontro Gianmarco. “Le mie gare cominciano il 7 agosto, con la finale il 10,” esordisce, “ora mi sento meglio, ma che spavento a metà luglio!”. Abbiamo letto tutti che durante il riscaldamento aveva sentito un fastidio al bicipite femorale: s’era dovuto fermare, perdendo le successive gare di avvicinamento ai Giochi, con la paura di non riuscire a recuperare la piena forma per le gare olimpiche.