Stefano De Martino com’era e come è oggi il nuovo volto Rai

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 agosto 2024)Denegli anni è migliorato: merito della crescita ma anche di qualche ritocco. Cosa è cambiato negli anni del conduttore Rai? ScopriamoloDeda settembre sarà alla guida di Affari tuoi su RaiUno in prime time. Sono passati diversi anni dal suo debutto in tv nel talent Amici dove ha frequentato la scuola in veste di ballerino. Era molto giovane allora e negli anni con la crescita è cambiato certo, ma –da sua stessa ammissione a Belve – ha anche fatto qualche ritocco. Secondo Jonathan, l’esperto di stile, l’ex di Amici avrebbe rifatto labbra, denti, zigomi e orecchie. Eccoha risposto a Belvesu questo cambiamento: “Tutto vero, perché se lo dice l’esperto di stile che posso dire”. “Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso, perché me l’ero spaccato.