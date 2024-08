L’arbitro Juan Luca Sacchi | Serie A 2024 25? Sarà equilibrata

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Credouna/2025“, parola del. “Noi arbitri? Dal 4 agosto saremo in ritiro a Cascia, sicuramente c’è grande entusiasmo per questa nuova stagione”.è stato ospite negli ultimi giorni della seconda puntata di Smart Club. Stiamo parlando del nuovo format di IGsport47, in collaborazione con Emme Tv (canale 89), con la partecipazione della brava giornalista Marta Bitti. La Bitti (con svariate esperienze come addetto stampa, anche all’Ancona in Lega Pro) promette di raccontare lo sport da una prospettiva differente, andando oltre le solite interviste ed argomentazioni. Il tutto esplorando la vita e la storia di personaggi legati allo sport e figure influenti al di fuori del campo verde.