Impallomeni sul Napoli | Mancano almeno 4 giocatori a Conte e si vede

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) A commentare i casi del giorno a Tmw Radio, durante ‘Calciomercato e Ritiri’, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano. Queste le sue parole: Scamacca stop pesante per l’Atalanta “Cambia molto, è un giocatore importante per Atalanta e Nazionale. Dispiace, sono cose che accadono purtroppo. Detto questo ora renderà più dinamico questo mercato. Ora l’Atalanta deve riempire questo vuoto e vediamo come. Staremo are”.: Motta esclude Chiesa dalla Juventus: “Scambio con Frattesi? Ho seguito questa suggestione ma credo ci sia molto poco. Io dico che sarebbe meglio di no. L’Inter è abbastanza coperta davanti, potrebbe essere la ciliegina sulla torta ma non mi priverei di uno come Frattesi. Chiesa potrebbe essere oggetto del desiderio di molte squadre, comprese la Roma e la Lazio. Più passano i giorni, più Chiesa dovrà acntarsi.