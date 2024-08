Fiorentina accordo con il Venezia per Tessmann | ecco cosa manca per chiudere E De Gea…|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 agosto 2024) 2024-08-05 11:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Laè sicuramente tra le squadre più attive sul mercato. Il nuovo allenatore Palladino ha già abbracciato tre acquisti di assoluto valore e che sono arrivati a Firenze con grandi motivazioni come Kean, Pograncic e Colpani ma l’opera non è ancora completa. Il dg Daniele Pradè sta lavorando anche per rinforzare la mediana con 1/2 colpi interessanti.CON IL– Dopo due settimane di trattativa serrata, laha in mano untotale con ilper l’acquisto del centrocampista Tannerper 5,5 milioni più bonus. Il 22enne nazionale statunitense é stato uno dei grandi protagonisti della promozione in Serie A dei lagunari con 7 gol e 3 assist.