FEDERICA SCIARELLI RIMANE A CHI L’HA VISTO E LANCIA QUALCHE FRECCIATA A CHI LA COPIA

(Di lunedì 5 agosto 2024)è uno dei pilastri di Rai3. Dall’11 settembre riprende Chi?, “un fortino” come lo definisce in una intervista dove la giornalista si confessa tra TeleMeloni e TeleKabul. Rimango a Chi. «Hanno giocato tanti fattori. Sono una spugna, assorbo il dolore, non è facile. Quando pensavo di lasciare ho chiesto di occuparmi di politica o di libri. Ho parlato con Filomena e Gildo Claps prima di decidere. Facendo Chi? ti senti utile». L’immutato successo di ascolti. «Oggi sono tutti cintura nera di telecomando, cercano canali mai visti. Noi siamo sopra il 10% di share. Il mio saluto è stato: ci saranno tante altre puntate. Senza dire “con me”. Quando ho deciso di restare, ho detto al responsabile dei social, Enzo Del Prete, di mettere: “Ci rivediamo a settembre”.