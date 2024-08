Cinzia TH Torrini | Champagne in serie tv per brindare a Di Capri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) SATURNIA (Grosseto) Il Saturnia film festival è una manifestazione di cinema itinerante, che accende schermi in alcuni dei borghi più belli della Maremma: Saturnia, Montemerano, Rocchette di Fazio. Case di pietra, colline che sembrano disegnate da un artista. Lei,TH, ne è uno degli ospiti d’onore. Ieri a Saturnia, dove è arrivata col compagno, l’attore Ralph Palka,ha ricevuto il premio "Mujeres nel cinema".è una donna minuta, coraggiosa, tenace. Aveva vent’anni, alla metà degli anni ’70, quando decise che avrebbe fatto la regista. Di donne registe ce n’erano pochissime, all’epoca. Ma lei ce l’ha fatta. Ha girato grandi film internazionali, come Hotel Colonial con Massimo Troisi, grandi fiction come Elisa di Rivombrosa. E recentemente ha raccontato la grinta di Gianna Nannini nel film biografico Sei nell’anima, da maggio su Netflix.