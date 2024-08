Parigi 2024 tennis Musetti dopo la premiazione | Uno dei giorni più belli della mia vita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “Questa medaglia fa un effetto emozionante, questo è uno deipiùmia. Tremavo sul podio, essere affiancato da due giganti di questo sport ed esser stato al loro livello per tutto il torneo è una soddisfazione unica per me e per il mio Paese. Aho imparato a superare i limiti fisici e mentali. Non sono arrivato qui nella miglior forma fisica, però sicuramente ero nella miglior formatica. Mi ha aiutato il supporto di questa Italia e di questo bel movimento. Ringrazio la mia famiglia, il mio team e alla nostra delegazione“. Queste sono le parole scelte da un emozionato Lorenzoaver ricevuto la medaglia di bronzo durante lasul podio del singolare maschile, nel contesto delle Olimpiadi di