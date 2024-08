Novak Djokovic piange a dirotto | a 37 anni l’oro olimpico completa la bacheca del tennista più vincente della storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) La missione si è conclusa come si doveva concludere. Quasi come fosse inevitabile. Il tutto condito da un pianto afinale poche volte mostrato in carriera con tale emozione.conquistato dabattendo Carlos Alcaraz è la fine di un’ossessione personale e di un’epopea iniziata cinque edizioni fa, a Pechino nel 2008. Dopo 24 Slam, di cui 7 Wimbledon, 3 Roland Garros, 10 Australian Open, 4 Us Open. Dopo 7 Atp Finals, 40 Masters 1000, 98 titoli complessivi e 428 settimane da numero 1classifica. Il cerchio ora si è chiuso, l’ultimo tassello del puzzle inserito, l’unico vuotoriempito. Nole, a 37, diventa il terzo campionepiù anziano dopo Arthur Gore (40e 4 mesi) e Josiah Ritchie (37e 8 mesi).