MotoGp Gran Bretagna | Bastianini spettacolare vince e torna in corsa per il Mondiale Ducati si mangia le mani? – La nuova classifica

(Di domenica 4 agosto 2024) Eneaha vinto ilPremio didella, sul circuito di Silverstone. Il pilota dellaufficiale con una rimontaha preceduto sul traguardo laPramac dello spagnolo Jorge Martin e del compagno di squadra Pecco Bagnaia. Quarto posto per l’altro spagnolo Marc Marquez su unadel Team Gresini. Alle spalle dei quattro big, da segnalare un ottimo quinto posto di Fabio Di Giannantonio che completa il dominio. In top ten anche Marco Bezzecchi ottavo e Franco Morbidelli decimo, mentre il primo al traguardo senza una moto di Borgo Panigale è Aleix Espargararo, sesto con l’Aprilia. Dopo il successo nella gara Sprint,completa così una splendida doppietta a Silverstone. Il 26enne pilota romagnolo ritrova la vittoria in una gara lunga che mancava dalla sstagione nelPremio della Malesia.