Le lacrime della pugilatrice e il tradimento del patto del ring | senza lealtà sono solo botte

(Di domenica 4 agosto 2024) Angela Carini ha perso, si è ritirata dopo aver provato a resistere ai pugni troppo maschili di una sfidante che appare donnaal Comitato Olimpico, mentre De Coubertin si arrotola nella tomba, per aver apprezzato a quanto arrivi la follia autodistruttiva del politicamente corretto. Il primo dei colpi, forti e poco interessati alla schermaglia, le ha slacciato il caschetto. Lei è andata all’angolo a farselo sistemare, è rientrata per prenderne un altro, troppo forte e tirato per sfondare il mento, troppo doloroso per l’animo di una disciplina che nasce dalla fatica, dal sacrificio, dal rispetto per chi condivide il combattimento.