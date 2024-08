La famiglia sconvolta | Uno choc incredibile Il ferito agli amici | | Ora tifate per me

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) "Non riesco ancora a parlare della vicenda di mio marito". Si chiude nel silenzio e nel riserbo ladel dipendente comunale Domenico Pennizzotto, che dopo l’operazione subita a seguito dell’accoltellamento al Quartiere Santo Stefano è uscito dalla Rianimazione ed è stato trasnel reparto di Chirurgia del Trauma, fuori pericolo di vita. Un sollievo, per i cari dell’ex responsabile dei servizi sociali al Navile, che sono – ovviamente – ancora sotto. "È stata una vicenda troppo grande", ammette la moglie Giovanna Battistini, ex assessora con rapporti col Volontariato, Sanità, Sport e Cooperazione Internazionale a Castel Maggiore nella giunta Monesi. Un "grande sconquasso" ancora difficile da metabolizzare, sul quale lavorano le forze dell’ordine. Ciò che ora importa, però, è che il responsabile Reti e Lavoro di Comunità ora stia meglio e in fase di recupero.