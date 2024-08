Intercettazioni Turetta Gino Cecchettin | Inutile condividerle non giudico il padre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Venezia, 4 agosto 2024 – A una settimana dalla pubblicazione dellein carcere tra Filippoe ilNicola,commenta la vicenda. A ‘La terrazza della dolce vita’, evento condotto da Simona Ventura e da Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini, il papà di Giulia ha etichettato come “e di nessun valore” la condivisione da parte dei media della conversazione.ha dichiarato di non voler dare lezioni ai genitori di: “Dopo il dolore per la morte di Giulia, in confronto a quel dolore, il resto è nulla per me. Non sta a me giudicare l'operato di un altro papà e quindi non lo giudicherò”. Ha poi raccontato di aver mantenuto i contatti con Nicola: “Mi ha scritto durante le feste”.