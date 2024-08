Johnny Gargano | Lavorare con Triple H è un sogno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 3 agosto 2024) Nell’ultimo episodio di SmackDown,e Tommaso Ciampa hanno perso i loro WWE Tag Team Championships in favore di Tama Tonga e Jacob Fatu della Bloodline dopo un regno durato appena 29 giorni., nativo di Cleveland (dove si è svolto lo show), sarà rimasto sicuramente deluso da quanto accaduto, ma negli ultimi giorni si è lasciato andare a riflessioni molto accorate nei confronti diH. I due lavorano insieme dai tempi di NXT e il loro rapporto, secondo quanto dichiarato daWrestling, è davvero molto speciale. Parlando al podcast Under The Ring,ha detto:“Ho lavorato fianco a fianco conH durante tutto il mio periodo a NXT e lui è stato il motivo che mi ha spinto a tornare in WWE. Credo fermamente in lui come leader e credo fermamente in lui in generale.