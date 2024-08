Italia Viva appoggia de Pascale In Regione a sinistra a Forlì a destra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) "Con Del’Emilia-Romagna può avere un presidente romagnolo, un amministratore capace, una persona perbene alla guida della: e, come sempre abbiamo fatto, valutando le persone e la loro credibilità, non abbiamo dubbi nel manifestare a Michele detutto il nostro sostegno". Con queste parole Tommaso Pirini, Leonardo Gallozzi e Andrea Guiduzzi – rispettivamente presidenti provinciale, forlivese e cesenate di– annunciano il sostegno al candidato di centroalle prossime elezioni regionali. La scelta era nell’aria, fin da quando Matteo Renzi in persona aveva dato parere favorevole sulla figura di de, segnando contestualmente un riavvicinamento al Pd. Del restogià faceva parte della compagine di centroin, con l’assessore alla cultura Mauro Felicori.