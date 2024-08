Il Futsal Shqiponja ripescato in C1

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Una nostra rappresentante al via del campionato di Serie C1. Dopo un anno senza reggiane, il campionato vedrà ai nastri di partenza ildalla C2, che se la vedrà con Aposa Bologna, Baraccaluga, Forlì, Gatteo,Parma, Crevalcore, Fossolo 76, Ponte Rodoni, Sassuolo, Pro Patria San Felice e X Martiri; primo nella graduatoria dei ripescaggi, in caso di fusioni, rinunce o completamenti degli organici dal piano superiore, è ilGuastalla, che al momento è una delle 3 reggiane in C2, insieme alle matricole Phoenix Cavriago e Original Celtic Bhoys. Per entrambe le categorie il via è previsto per sabato 14 settembre con la "prima" di Coppa, mentre il campionato scatterà la settimana seguente.