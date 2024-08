Caso Tecnoplast a Pesaro | guerra dell’acqua in fabbrica scontro tra sindacato e proprietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) “C’è una azienda del territorio (la, ndr) di circa 250 dipendenti, spesso agli onori delle cronache per essere il main sponsor della squadra di calcio cittadina (la Vis, ndr), che nel pieno della stagione calda si è permessa di far lavorare i suoi dipendenti senza le pause di legge e togliendo i distributori di bevande dallacostringendo di fatto i lavoratori a doversi recare in bagno per dissetarsi”. Pronta la risposta di Enzo Camillini, fondatore dell’azienda: “Ho già dato mandato all’avvocato. Quello che dice ilnon è vero perché ho messo a disposizione dei dipendenti l’acqua purificata ed è anche gratis ed ho dato anche le borracce. Se la mettono in questa maniera tolgo l’acqua gratuita per cui per averla torneranno a pagarla”.