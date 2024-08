Capezzone | un' ossessione che può diventare molto pericolosa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) No, stavolta non c'è proprio niente da ridere. In altre occasioni, qui su Libero, avevamo scelto un registro di ironia, anzi di pesante sarcasmo, rispetto all'“-fascismo” che agita i giorni e le notti della sinistra. All'ultimo conteggio, dal primo gennaio 2024 fino a qualche settimana fa, avevamo raggiunto l'imbarazzante quota di ben 40 “allarmi -fascismo” lanciati dalla sinistra politica e da quella mediatica, al ritmo di uno ogni cinque giorni, incluse le domeniche e le feste comandate. Ma in questa occasione c'è poco da scherzare, perché non siamo in presenza del solito disturbo ossessivo -compulsivo, quello di provare a infilare a forza stivaloni, fez e camicia nera agli avversari, nel tentativo di trovare un racconto unificante e un “senso” alle battaglie di una sinistra smarrita e in crisi di identità. Stavolta si è registrato un drammatico salto di qualità.