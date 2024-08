Villa Castiglione venduta per 18 milioni | la storia e chi l’ha comprata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 agosto 2024), tra le ville più belle di Capri, ha una nuova proprietaria: Amelia Grimaldi. Dal tempio greco alladi delizia romana, dal castello angioino alla splendida residenza contemporanea di oggi: poche dimore al mondo possono vantare ladi questo immobile. Un luogo dove passato, natura e bellezza si incontrano per offrire un’esperienza esclusiva e decisamente unica. Chi ha compratoa Capri: chi è la proprietaria Amelia Grimaldi Amelia Grimaldi, una dei quattro fratelli soci del prestigioso gruppo armatoriale Grimaldi, è la nuova proprietaria di, la famosa dimora di lusso situata sul promontorio di via Castello a Capri. È riuscita ad aggiudicarsi l’immobile tramite asta per un importo di poco più di 18di euro.