Vandali al Circolo Nautico Danneggiate 15 barche spezzati parte dei timoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Grosseto, 2 agosto 2024 – Un brutto risveglio quello di ieri, 1 agosto, sulla spiaggia delMaremma a Marina di Grosseto. Al momento di preparare leper la consueta giornata di "Scuola Vela", l’amara scoperta: tutte le imbarcazioni della scuola erano statedaidurante la notte, rendendo così impossibile svolgere la giornata in programma. La particolarità dell’attoco però è stata quella di essere stato compiuto da "mani esperte": in quanto in tutte le 15 imbarcazioni presenti sulla spiaggia sono statie piegati i supporti dei