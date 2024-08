Terracina trofeo interprovinciale di pesca al colpo | vince Angelo Russo Blu Marlin Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Domenica 28 luglio sul fiume Sisto, migliara 56 () si è disputata la garadialFipsas. Alla gara hanno partecipato otto società delle provincie di, Latina, Frosinone e L’Aquila: Il team fischers makers (Latina); Aps Cisterna (Latina); Asp Crisalide (Avezzano); Blue Fintnt (); Blue); Gryzzli (Frosinone); Lo Svasso Stella Marina e Lenza Aurelia () per un totale di 36 garisti divisi in tre settori più uno tecnico. Una gara bellissima, con unastrepitosa ed omogenea, campo di gara molto apprezzato dai garisti soprattutto per la sua pescosità e per le taglie dei pesci: carassi di oltre un chilo, carpe e qualche pescegatto hanno fatto bella presenza di se nelle nasse deisportivi che ha fine gara sono stati reimmessi con cura nel fiume.