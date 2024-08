Rivoluzione Fiorentina | dopo Kean e Colpani assalto a Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lasta spingendo forte sull'islandese del Genoa, Albert, rivelazione delle ultime due stagioni con la maglia del Grifone. Un corteggiamento iniziato nel mese di gennaio quando la proposta dei viola era stata respinta, dovendo il Genoa ancora consolidare la propria posizione nella lotta per non retrocedere. Ora lo scenario è cambiato e, nonostante le continue smentite del presidente Zangrillo, l'attaccante potrebbe partire e non alla cifra di 30 milioni che i rossoblù chiedono. L'intreccio coinvolge anche l'Inter che da tempo lavora sue ne ha ricevuto l'ok quasi totale.