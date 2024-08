Pensioni 2025 uscita anticipata con 42+10 | primo passo eliminazione finestre mobili?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di venerdì 2 agosto 2024) La Signora Francesca che dalla sua ha già proposto nell’articolo che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi una Quota 41 con penalizzazioni ma solo fino ai 67 anni e poi il ricalcolo dell’assegno una volta raggiunti i requisitistici, propone anche una seconda possibilità: l’delleQuest’ultima a dire il vero é già stata proposta da molti nostri lettori, che da tempo chiedono vengano eliminate una volta raggiunta la queiscenza, anche perché in molti non possono davvero permettersi di restare senza stipendio e senza pensione fino al raggiungimento della finestrastica., via lepost raggiungimento requisiti, la pensione non puà essere solo per i ricchi Per questo Francesca si chiede: Ma la pensione é solo per ricchi? Perché non tutti possono permettersi un limbi di attesa senza denari.