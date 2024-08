Olimpiadi di Parigi 2024 volley femminile | l’Italia vola ai quarti di finale Ora c’è la Turchia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024)– Conquistano il pass deidile Azzurre del, allediha battuto l’Olanda, ieri sera, in una grande partita disputata e vinta per 3-0 (29-27, 25-18, 25-19). Nella prossima partita, c’è la. Le parole dei protagonisti – Fonte feder.it Ekaterina Antropova: “Sono contenta della prestazione e di aver giocato, onestamente non sapevo avrei giocato titolare; il mio dovere però è quello di farmi trovare pronta e naturalmente sono contenta di aver aiutato le mie compagne. Per me è tutto molto emozionante, è la mia prima Olimpiade e tutto è incredibile. Non sapevamo che la Presidente del Consiglio fosse qui, ovviamente la cosa ci fa molto piacere. Ora speriamo di continuare così e di migliorare gara dopo gara perché a mio avviso possiamo fare ancora meglio”.