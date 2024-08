Il Piano rifiuti | | Differenziata al 75% nel 2028

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il dirigente della Direzione Verde e Ambiente del Comune, Angelo Pascale, a un certo punto sottolinea che "sono stati stato aumentati notevolmente i chilometri di strade e di vie servite da uno spazziono di quartiere, che più dei controlli del Comune e più dei controlli che lo stesso gestore può mettere in atto costituisca un presidio costante del territorio, utile a migliorarne la lotta al degrado". Parole pronnunciate durante la commissione Mobilità-Partecipate di Palazzo Marino il cui ordine del giorno era “Procedura di gara e nuovo contratto per la gestione del servizio di igiene ambientale tra il Comune e Amsa (Gruppo A2A). Rinnovare i mezzi di raccolta e spazzatura, implementare l’economia circolare, il controllo della filiera e i canali di comunicazione in tempo reale con cittadini e utenti.