Highlights qualificazione Osakue | lancio del disco Parigi 2024 VIDEO

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ilcon glidelladi Daisyalla finale deldel peso femminile a. Gara solida per l'azzurra, che al secondo tentativo trova la misura di 63.11 metri, di 89 centimetri sotto la misura che vale ladiretta. Un buon risultato, quindi, che permette adi rientrare tra le dodici che si giocheranno la medaglia, chiudendo al nono posto complessivo.