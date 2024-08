Gli Usa pronti a rispondere alle minacce dell’Iran inviando altri caccia in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024) Secondo quanto riporta il New York Times, citando alcune fonti dell’amministrazione Biden, gli Stati Uniti si stanno preparando ad inviare ulteriori aerei da combattimento inin risposta allasu un possibile attacco a Israele nei prossimi giorni. Secondo le stesse fonti citate dal quotidiano americano non è ancora chiaro quanti aerei saranno inviati. Washington si sta preparando a inviareinin rispostasu un possibile attacco a Israele Intanto l’agenzia di stampa iraniana Fars smentisce la ricostruzione del New York Times secondo la quale l’uccisione del capo dell’Ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, sia stata compiuta utilizzando un missile che ha colpito la sua residenza, distruggendo parte del tetto e delle finestre, e non da una bomba.