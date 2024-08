Gambero Rosso vi porta a cena nei ristoranti Ambasciatori del Territorio della Lombardia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dodici, uno per provincia, a segnare le tappe di un tour che valorizza le diverse anime dell’enogastronomia lombarda. Sono glidelpremiati dasulla guida– Il meglio di Milano e delle altre province 2025 proprio per l'instancabile impegno nel presidiare, comunicare e promuovere le rispettive culture gastronomiche locali. Dodici realtà che si sono distinte sia in termini di promozione dei prodotti tipici delle loro zone che di interpretazione dei ricettari tradizionali. Glidel. I locali premiati dalAlcune sono conferme dallo scorso anno, altre new entry, tra insegne giovani che scommettono sule attività navigate con spalle larghe e consolidata reputazione. Il Portico foto di www.facebook.